АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Максим Галкин опубликовал в Instagram новую фотографию с сыном Гарри

Максим Галкин разместил на своей странице в социальной сети Instagram новую фотографию с сыном Гарри. Присмотревшись к снимку, почитатели увидели на заднем плане портрет Примадонны российской эстрады и супруги юмориста Аллы Пугачевой.


Максим Галкин опубликовал в Instagram новую фотографию с сыном Гарри

На фото, сделанном в режиме селфи, запечатлен Максим Галкин, нежно обнимающий наследника. Сын и отец улыбаются и выглядят счастливыми. Любопытные фанаты смогли рассмотреть на заднем плане фотоснимка портрет Аллы Пугачевой, висящий на стене в особняке звездных супругов. Автор произведения изобразил исполнительницу в зимней одежде с меховым воротником, из-за чего она стала похожа на боярыню.

Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой тепло отозвались о фотографии. В своих комментариях одни называли комика самым лучшим папой, пожелав ему и его семье здоровья и счастья. Другие же благодарили артиста за то, что благодаря его случайной публикации смогли увидеть легендарную исполнительницу в новом образе.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова:
Ученые назвали 7 неочевидных признаков
Оксана Фандера опубликовала забавное
Максим Галкин опубликовал в Instagram
Алла Пугачева поздравила Ирину
Жители России смогут увидеть полное
Анастасия Костенко рассказала об
Apple вернула в продажу iPhone SE
Мишель Битбол: Дух человека способен
Певец Марк Тишман пострадал из-за
Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков
Анжелика Варум рассказала о
Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал
Андрей Малахов и Дмитрий Маликов
В РФ заметно подорожали 3 модели Mazda
ГлюкоZа сообщила, что пока не
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных
В поисках личного счастья Иван
Ученые советуют в сезон гриппа чаще
Мик Джаггер выбрал для премьеры своего
Дмитрий Харатьян заявил, что не должен
Сергей Соседов скептически отнесся к
«Камов» разработает новый беспилотный
Психологи назвали способы ужиться со
Россиянин показал ВАЗ-2108,
Российские танки Т-72 были показаны на
Дмитрий Медведев поздравил композитора
В 2020 году Porsche вернется в ралли
Геймерская мышь Aorus M2 получила
Отдыхающая на Мальдивах Татьяна Навка
Просмотреть все новости