Максим Галкин опубликовал в Instagram новую фотографию с сыном Гарри

На фото, сделанном в режиме селфи, запечатлен Максим Галкин, нежно обнимающий наследника. Сын и отец улыбаются и выглядят счастливыми. Любопытные фанаты смогли рассмотреть на заднем плане фотоснимка портрет Аллы Пугачевой, висящий на стене в особняке звездных супругов. Автор произведения изобразил исполнительницу в зимней одежде с меховым воротником, из-за чего она стала похожа на боярыню.Поклонники Максима Галкина и Аллы Пугачевой тепло отозвались о фотографии. В своих комментариях одни называли комика самым лучшим папой, пожелав ему и его семье здоровья и счастья. Другие же благодарили артиста за то, что благодаря его случайной публикации смогли увидеть легендарную исполнительницу в новом образе.