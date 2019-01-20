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Жители России смогут увидеть полное лунное затмение 21 января

Жители Российской Федерации будут иметь возможность увидеть, как происходят все фазы, которые постепенно наступают во время полного лунного затмения 21 января. Данную информацию озвучило агентство ТАСС.
Жители России смогут увидеть полное лунное затмение 21 января

Затмение Луны будет видимо с любой точки России. Сотрудники планетария рассказали о том, что событие начнется в 6.34 утра и будет длится до 09.51 по столичному времени. Именно в этот период россиянам станет доступным наблюдение за затмением спутника планеты. Все фазы увидят люди, проживающие на территории северо-западной Европейской части страны, а также жители Урала, Дальнего Востока и Сибири.

В сообщении информационного агентства ТАСС говорится о том, что полной фазы Луна достигнет в 7 часов 41 минуту по московскому времени. К своему максимуму процесс дойдет к 8.12, а завершится ближе к девяти часам.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:00

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