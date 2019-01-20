Жители России смогут увидеть полное лунное затмение 21 января





Затмение Луны будет видимо с любой точки России. Сотрудники планетария рассказали о том, что событие начнется в 6.34 утра и будет длится до 09.51 по столичному времени. Именно в этот период россиянам станет доступным наблюдение за затмением спутника планеты. Все фазы увидят люди, проживающие на территории северо-западной Европейской части страны, а также жители Урала, Дальнего Востока и Сибири.В сообщении информационного агентства ТАСС говорится о том, что полной фазы Луна достигнет в 7 часов 41 минуту по московскому времени. К своему максимуму процесс дойдет к 8.12, а завершится ближе к девяти часам.