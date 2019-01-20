Apple вернула в продажу iPhone SE





На сайте бренда смартфона по-прежнему нет, но он доступен в разделе распродажи. Речь идёт о полностью новых разблокированных устройствах с 32 и 128 ГБ ПЗУ, стоимость которых составит 250 и 350 долларов соответственно (снижение цены на 30% и 33% соответственно по сравнению с ранним периодом реализаций модели).Экспертов удивляют малый выбор расцветок для девайсов: если ранее выбор цвета и модификаций ещё предлагался, то на данный момент можно купить лишь версию на 32 ГБ в розовом цвете.