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Apple вернула в продажу iPhone SE

Как известно, корпорация Apple недавно решила снизить стоимость новых iPhone в нескольких странах, предложив акцию Trade-In. Кроме того, в компании решили прибегнуть ещё к нескольким шагам по исправлению ситуации с малым количеством продаж девайсов, вернув iPhone SE на мировой рынок.
Apple вернула в продажу iPhone SE

На сайте бренда смартфона по-прежнему нет, но он доступен в разделе распродажи. Речь идёт о полностью новых разблокированных устройствах с 32 и 128 ГБ ПЗУ, стоимость которых составит 250 и 350 долларов соответственно (снижение цены на 30% и 33% соответственно по сравнению с ранним периодом реализаций модели).

Экспертов удивляют малый выбор расцветок для девайсов: если ранее выбор цвета и модификаций ещё предлагался, то на данный момент можно купить лишь версию на 32 ГБ в розовом цвете.



 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 15:55

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