Мишель Битбол: Дух человека способен исцелять его телесную оболочку





Опираясь на собственные умозаключения о философии, Мишель Битбол отметил, что в западных государствах многие исследователи рассматривают эту науку в качестве составной части материального монизма и дуализма. Сторонники монизма считают, что все материальное является веществом, которое можно представить в виде терминов, присущих точным наукам, например, физике, химии, математике. Дуализм же предполагает существование двух и более субстанций.Мишель Битбол предположил, что к монизму и к дуализму могут быть применены определенные философские теории. Он привел слова ученого Дэвида Хьюза о том, что дух представляет собой взаимосвязь чувствительных моментов. Другой видный философ Мишель Анри ранее называл приоритетным понятие «жизнь», как особое неопределенное течение бытия, которое направляет личность по тому или иному жизненному пути. Если поступки личности повторяются снова, то это течение преобразовывается в материальные предметы для их претворения в реальность. Мишель Анри был убежден, что сознание представляет жизнь в виде океана, где возникают волны, которые нужно трактовать как определенные события.