Певец Марк Тишман пострадал из-за аварии в Таиланде

Певец Марк Тишман не часто делает публикации в социальных сетях. Но несколько часов назад исполнитель рассказал своим фанатам, что он отдыхал в Таиланде и там попал в аварию. Марк Тишман показал фотографию, на которой он запечатлен на больничной койке. В комментарии он написал большой пост, в котором сообщил, что упал со скутера и ему наложили швы.Подписчики отреагировали моментально. Они начали писать: "Скорейшего выздоровления! Береги себя!", "Скорее выздоравливай Марк, хорошо что все обошлось", "Первое впечатление от фото повергло в шок, хорошо что без переломов", "Поправляйся, дорогой Марк, побыстрее!", "Пусть это будет самая большая неприятность в жизни!". Пост певца набрал большое количество лайков.