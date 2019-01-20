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Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков никогда не испытывал к ней чувств

Бывшая жена Александра Кержакова Милана Тюльпанова сделала заявление о том, что футболист никогда не испытывал к ней чувств. Данную информации опубликовал интернет-портал woman.ru.
Милана Тюльпанова заявила, что Кержаков никогда не испытывал к ней чувств

Дочь российского политика призналась журналистам, что бывший супруг никогда не чувствовал к ней любви. Она длительное время испытывала боль и обиду, а также перенесла период полного отрицания действительности. Тюльпанова отказывалась признавать факт брака по расчету со стороны спортсмена. После разрыва отношений она воздвигла вокруг себя психологическую стену, которая защищала ее от всеобщего, как ей казалось, обмана. Избранница спортсмена предпринимала неоднократные попытки вернуть любовь, которой по сути никогда не существовало. Она рассказала, что ей не смогли помочь ни родственники с подругами, ни специальные психоактивные вещества. Милана считает: брошенные люди начинают копаться в себе, а это понижает самооценку. Какое-то время она была уверена, что со стороны Кержакова отношения с ней были одолжением.

Тюльпанова рассказала, что все чувства и боль ушли со временем, а она теперь уверена – в подобных ситуациях необходимо смотреть только вперед. Милана убедилась в том, что в жизни абсолютно все временно.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 15:24

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