Анжелика Варум рассказала о демонстрации феминисток в Нью-Йорке

Анжелика Варум в настоящее время с супругом Леонидом Агутиным проводят время в Нью-Йорке. Знаменитость отметила, что в крупнейшем городе США сейчас стоит довольно холодная промозглая погода и идет ливень. Решив дополнить свой гардероб вещами потеплее, певица отправилась на шоппинг. Ее обновками стали штаны в стиле милитари, вязанная шапочка, короткая кожаная куртка и ботинки, напоминающие армейские берцы. В этом одеянии она и запечатлена на фотографии, размещенной в сети Instagram.Анжелика Варум призналась, что не может понять, почему остановила свой выбор именно на такой одежде. Как предполагает знаменитость, к этому ее подтолкнуло шествие сторонниц феминизма по улицам Нью-Йорка, свидетельницей которого она стала. Исполнительница положительно высказалась об увиденном. По ее словам, женщины вели себя миролюбиво, они, забегали в кафе, где их обслуживали официанты-мужчины. Феминистки с улыбкой принимали от представителей сильной половины человечества свои заказы, а в благодарность говорили добрые слова или оставляли чаевые. Атрибутами участниц движения по борьбе за права женщин были транспаранты, однако Анжелика Варум не удосужилась их прочитать, поскольку хотела получить свою порцию горячей пищи и питья.