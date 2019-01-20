Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал жителей Уфы

Одному из многочисленных поклонников удалось встретить своего кумира в спортзале. Молодой человек не растерялся и попросил известного актера передать привет жителям Уфы. Несколько дней назад пользователь Сети опубликовал видео со знаменитостью у себя на странице в Instagram. В комментарии он написал: "Да да, Жан Клод здесь)".Пользователи Сети успели оставить множество комментариев под роликом. Они написали: "Круто! Кумир детства, просто класс", "Благодаря Ван Дамму, я начал заниматься кикбоксингом", "Круто!!! Вот его бы я точно хотел встретить", "А вот это реально космос", Это так классно, встретить своего кумира в спортзале". Видео со знаменитым актером успели просмотреть более 2,5 тысяч пользователей Instagram.