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Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал жителей Уфы

Один из преданных поклонников актера опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео с его участием. В сюжете Жан-Клод Ван Дамм по просьбе фаната поприветствовал жителей Уфы.

Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал жителей Уфы

Одному из многочисленных поклонников удалось встретить своего кумира в спортзале. Молодой человек не растерялся и попросил известного актера передать привет жителям Уфы. Несколько дней назад пользователь Сети опубликовал видео со знаменитостью у себя на странице в Instagram. В комментарии он написал: "Да да, Жан Клод здесь)".

Жан-Клод Ван Дамм поприветствовал жителей Уфы

Пользователи Сети успели оставить множество комментариев под роликом. Они написали: "Круто! Кумир детства, просто класс", "Благодаря Ван Дамму, я начал заниматься кикбоксингом", "Круто!!! Вот его бы я точно хотел встретить", "А вот это реально космос", Это так классно, встретить своего кумира в спортзале". Видео со знаменитым актером успели просмотреть более 2,5 тысяч пользователей Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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