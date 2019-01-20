В РФ заметно подорожали 3 модели Mazda
Согласно мониторинга цен на новые машины Mazda в Российской Федерации, за нынешний месяц подорожали 3 модели автоконцерна. Речь идёт о седанах и хэтчбеках Mazda 3, а также седанах Mazda 6, которые прибавили в цене в среднем на 15 – 70 тысяч рублей.
Базовая модификация Mazda 3 теперь обойдется россиянам в 1,24 миллиона рублей, а вот более мощная версия Exclusive – 1,42 миллиона рублей. Хэтчбек Mazda 3 под названием Active+ предлагается по цене 1,33 миллиона рублей.
Модели Mazda 6 подорожали на 40 000 – 70 000 рублей. Самая элитная модификация Exclusive Plus будет стоить в дилерских центрах почти 2,25 миллиона рублей, подытожили аналитики.
Базовая модификация Mazda 3 теперь обойдется россиянам в 1,24 миллиона рублей, а вот более мощная версия Exclusive – 1,42 миллиона рублей. Хэтчбек Mazda 3 под названием Active+ предлагается по цене 1,33 миллиона рублей.
Модели Mazda 6 подорожали на 40 000 – 70 000 рублей. Самая элитная модификация Exclusive Plus будет стоить в дилерских центрах почти 2,25 миллиона рублей, подытожили аналитики.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:55