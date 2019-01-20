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ГлюкоZа сообщила, что пока не собирается в третий раз становиться мамой

В одном из своих недавних интервью певица Глюк'оZа сообщила, что пока не собирается в третий раз становиться мамой. Также она рассказала о методике воспитания своих детей.

ГлюкоZа сообщила, что пока не собирается в третий раз становиться мамой

Глюк'оZа уже более 12 лет находиться в браке, она очень счастлива с Александром Чистяковым и постоянно об этом говорит. Пара имеет двоих детей. В одном из своих недавних интервью исполнительница рассказала, что у нее с дочками есть свое время. Перед сном они ложатся и рассказывают друг другу, как прошел день. Также Наталья Ионова сообщала, что в воспитании детей она придерживается трех правил. Первое - это уважение к взрослым, потом идет доброта, и на третьем месте - целеустремленность. Певица заявила, что против какого-либо насилия и мечтает о мире на Земле.

ГлюкоZа сообщила, что пока не собирается в третий раз становиться мамой

В интервью была затронута тема третьего ребенка, но Глюк'оZа сообщила, что пока время еще не пришло. Конкретной даты они с супругом не планируют и если исполнительница забеременеет, то конечно же родит.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:48

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