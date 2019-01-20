Андрей Малахов и Дмитрий Маликов посмеялись над Николаем Басковым





Как известно, возлюбленная Николая Баскова Виктория Лопырева оказалась беременна от другого мужчины. Звездная пара рассталась и Андрей Малахов публично посочувствовал исполнителю. Но несколько дней назад вышел выпуск шоу "Привет, Андрей", который был посвящен 30-летию творческой деятельности Дмитрия Маликова. Запись эфира была сделана в тот момент, когда еще не было известно, кто отец будущего ребенка Виктории Лопыревой.Дмитрий Маликов вспомнил о том, как возлюбленная Николая Баскова сыграла невесту в одном из его клипов. А потом певец решил пошутить, что фанаты очень ждали свадьбы знаменитостей, но так и не дождались ее. Андрея Малахова весьма развеселила фраза музыканта, чего нельзя было сказать о брошенном исполнителе.