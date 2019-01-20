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Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке

Помимо роста рынка новых машин, увеличение продаж зафиксировано и на вторичном рынке. Поэтому отечественные аналитики назвали ТОП-5 иномарок с пробегом.
Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на вторичном рынке

Первое место осталось за флагманским Ford Focus: доступная цена, современный дизайн и легкость в обслуживании положительно повлияли на реализации транспортного средства и на первичном, и на вторичном рынках. За машину 2007 модельного года придётся выложить около 150 тысяч рублей, а вот за авто 2013 или 2014 года выпуска нужно заплатить в 2 раза больше. Toyota Camry удостоилась второго места в рейтинге из-за своей надежности, солидного дизайна и хороших технических характеристик. За транспортное средство 2008 года выпуска в среднем нужно заплатить около 600 тысяч рублей. ТОП-3 замыкает Hyundai Solaris, преимуществом которой считается 6-ступенчатая «механика», редко встречающаяся у конкурентов автоконцерна. За авто 2014 модельного года нужно заплатить до 400 тысяч рублей.

В ТОП-5 попал KIA Rio, лидирующий в рейтинге самых популярных иномарок РФ на первичном рынке, а также Toyota Land Cruiser Prado. За автомобили придётся выложить 350 и 850 тысяч рублей соответственно. За более позднюю модель японской машины нужно заплатить более 1,5 миллиона рублей.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:32

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