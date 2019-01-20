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Дмитрий Харатьян заявил, что не должен был играть роль Алеши Корсака в фильме “Гардемарины, вперед!”

Дмитрий Харатьян заявил, что он не должен был исполнять на экранах роль Алеши Корсака из фильма “Гардемарины, вперед!”. Артисту просто повезло в нужное время оказаться в подходящем месте.
Дмитрий Харатьян заявил, что не должен был играть роль Алеши Корсака в фильме “Гардемарины, вперед!”

Харатьян признался, что роль Корсака ему досталась случайным образом. Изначально указанного персонажа в фильме “Гардемарины, вперед!” должен был сыграть Юрий Мороз, однако у последнего съемки совпали с режиссерским дебютом, поэтому он принял решение отказаться. Ему же повезло в тот период оказаться в нужном месте, благодаря чему артист таки получил запомнившуюся многим роль, которая и подарила Дмитрию Харатьяну всенародную любовь.
Дмитрий Харатьян заявил, что не должен был играть роль Алеши Корсака в фильме “Гардемарины, вперед!”

Впрочем, с выходом “Гардемаринов” слава актера скорее укрепилась, ведь полюбил его зритель еще после появления в ленте “Розыгрыш”. Также Дмитрий Харатьян убежден, что славу фильму, где он сыграл Алешу Корсака, принесла в большей степени режиссерская работа, поскольку все было сделано на высшем уровне.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:00

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