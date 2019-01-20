Сергей Соседов скептически отнесся к новости о грядущем концерте Аллы Пугачевой





Концерт должен пройти уже 17 апреля в стенах Кремля. Однако Сергей Соседов из принципа не намерен посещать мероприятие в честь Аллы Пугачевой. По мнению музыкального критика, в зале будут присутствовать только богачи, готовые выложить значительные суммы вне зависимости от того, что будет происходить непосредственно на сцене. Последний “живой” концерт Примадонны, отметил Соседов, имел место порядка 20 лет назад, на предстоящем же соберутся только “свои”, ведь потребности “обычного народа” Пугачева уже не знает, и не может себя полноценно называть певицей.Критик резко заявил, что в свои 70 лет Алла Пугачева не может похвастаться тем, что обрела мудрость или доброту. Сейчас активными темпами идет подготовка к апрельскому шоу, а все композиции для него уже записаны. Звезда обещает представить как уже известные многим хиты, так и новые песни.