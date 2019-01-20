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Психологи назвали способы ужиться со свекровью, не портя отношений с мужем

Психологи рассказали о нескольких способах, которые помогут женщинам ужиться со свекровью, не портя при этом отношений с мужем. Это касается тех случаев, когда приходится уживаться с матерью супруга на одной территории.
Психологи назвали способы ужиться со свекровью, не портя отношений с мужем

Женщина не обязана сразу любить свекровь и называть “мамой”, но важно демонстрировать уважительное отношение, а обращаться можно по имени и отчеству. Стоит быть готовым к возможным провокациям и конфликту со стороны свекрови прямо при сыне, при этом мать мужчины может ловко скрывать свое негативное отношение к невестке за улыбкой. Супругу наследника родительница нередко воспринимает, как ребенка, важно научиться реагировать спокойно. Ответное уважение можно заслужить поступками.

При конфликтах со свекровью женщине стоит помнить, что они являются соперницами, потому что матери трудно делить сына с кем-то еще. Нужно убедить мать мужа, что благополучие и комфорт ее сына находятся для женщины на первом месте, и она не считает свекровь врагом. Не стоит бороться за территорию или пытаться в чем-то превзойти мнимую конкурентку, можно прислушиваться к ее советам, но установить границы возможного влияния.

Важным “оружием” в общении со свекровью является самоконтроль. Не нужно критиковать ее при муже, а супруга — при его матери. Важно уметь время от времени уступать и находить компромисс.



 
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Общество
Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:39

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