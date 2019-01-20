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Россиянин показал ВАЗ-2108, переделанный в Lambordghini

Как известно, для приобретения автомобилей Lambordghini нужно обладать немалыми средствами. Впрочем, это решил опровергнуть российский автолюбитель, усовершенствовав ВАЗ-2108 до итальянского суперкара.
Россиянин показал ВАЗ-2108, переделанный в Lambordghini

В итоге, взяв базовую модель Волжского автозавода ему удалось добиться внешнего сходства с автомобилем зарубежной компании. Если присмотреться к транспортному средству издалека, то его легко можно перепутать с флагманским Lambordghini.

Разницу можно заметить, заглянув в салон и подкапотное пространство российской машины – внутренний вид и двигатель модели остался без изменений, однако тюнинговые решения всё равно впечатляют.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:29

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