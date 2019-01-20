Российские танки Т-72 были показаны на военном параде в Лаосе





Кроме танков участниками парада также оказались бронеавтомобили БРДМ-2М. Их решили задействовать в мероприятии, которое приурочено к 70-летнему юбилею с момента основания Народной армии Лаоса. Сведения об участии танков и бронеавтомобилей в военном параде подтвердили также представители Минобороны РФ.Поставка в Лаос бронетехники осуществлялась в качестве помощи со стороны России, а также в рамках договоренностей, достигнутых сторонами в прошлом году. На фоне указанного сотрудничества в столице страны стало работать представительство Минобороны РФ. Здесь ведут свою деятельность российские саперы, помогающие осуществлять разминирование государства от американских бомб и снарядов периода вьетнамской войны.