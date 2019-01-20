АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

В 2020 году Porsche вернется в ралли

Автоконцерн Porsche в скором времени вернётся в раллийные гонки. Данное решение было утверждено после хороших отзывов на концепт-кар Cayman GT4 Clubsport, впервые показанном на немецком ралли.
В 2020 году Porsche вернется в ралли

Автомобиль будет полностью соответствовать классу FIA R-GT, а платформой будет служить Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. В подкапотном пространстве разместят 3,8-литровый 6-цилиндровый мотор на 425 лошадиных сил. По предварительным прогнозам, автомобиль допустят до соревнований уже к следующему сезону, стартующему в 2020 году. Первая демонстрационная поездка транспортного средства состоялось на мероприятии компании накануне GP Ice Race в Целль-ам-Зее. Стоит напомнить, что в активе автоконцерна есть победа на ралли «Дакар», датируемая ещё серединой 80-х годов. Тогда первое место заняла модель Porsche 959, также успеха добивалась и Porsche 953.

Примечательно, что Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport является первым в истории гоночным автомобилем, изготовленным из натурального волокна (двери, заднее крыло и некоторые другие элементы).



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Россиянин показал ВАЗ-2108,
Российские танки Т-72 были показаны на
Дмитрий Медведев поздравил композитора
В 2020 году Porsche вернется в ралли
Геймерская мышь Aorus M2 получила
Отдыхающая на Мальдивах Татьяна Навка
Вдова Николая Рыбникова Алла Ларионова
Телеведущая Ольга Шелест поделилась
В Кутузовском тоннеле Москвы произошла
Умер самый старый мужчина на планете
В Узбекистане обнаружены утерянные при
Украина должна сменить идеологию для
Названа самая опасная для женщин группа
Станислав Садальский вспомнил о
Ученые: Грейпфрут и мандарины - самые
Эксперты рассказали о забытой модели
Астрономы: В будущем во Вселенной
Новость о смерти жены стала для Василия
Празднующая 43-летие Анастасия
Эксперты провели сравнение смартфонов
У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался
Владелец автомобиля Chevrolet Cruze
Виктория Бекхэм поделилась секретом
«Сталкер» возглавил топ-10 популярных
Андрей Разин посвятил умершему сыну
Андрей Кончаловский озвучил способы,
Медведь на Камчатке отказался залечь в
Проповедник и ученый Коттон Мэзер в
Елизавета Туктамышева рассказала о
Владелец LADA Vesta рассказал, сколько
Просмотреть все новости