В 2020 году Porsche вернется в ралли





Автомобиль будет полностью соответствовать классу FIA R-GT, а платформой будет служить Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. В подкапотном пространстве разместят 3,8-литровый 6-цилиндровый мотор на 425 лошадиных сил. По предварительным прогнозам, автомобиль допустят до соревнований уже к следующему сезону, стартующему в 2020 году. Первая демонстрационная поездка транспортного средства состоялось на мероприятии компании накануне GP Ice Race в Целль-ам-Зее. Стоит напомнить, что в активе автоконцерна есть победа на ралли «Дакар», датируемая ещё серединой 80-х годов. Тогда первое место заняла модель Porsche 959, также успеха добивалась и Porsche 953.Примечательно, что Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport является первым в истории гоночным автомобилем, изготовленным из натурального волокна (двери, заднее крыло и некоторые другие элементы).