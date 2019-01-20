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Геймерская мышь Aorus M2 получила надёжные переключатели от Omron

Тайваньская компания GIGABYTE Technology решили продолжить разработку своего бренда Aorus. Новая геймерская мышь модели M2 получила надёжные переключатели от японской корпорации Omron.
Геймерская мышь Aorus M2 получила надёжные переключатели от Omron

Тайваньские разработчики продолжили выпуск девайсов Aorus. Игроки получили специальную мышь, которая оборудована не только мощными переключателями, но и встроенной памятью. Разработчики уверяют, что гаджет выполнен с учетом всех игровых процессов. Переключатели от фирмы Omron рассчитаны на выдерживание рабочего цикла, который равен пятидесяти миллионам нажатий. Также новинку снабдили сенсором Pixart 3327, который имеет диапазон разрешающей способности от 200 до 6 200 точек на дюйм. Для того, чтобы любителя компьютерных игра было удобнее пользоваться девайсом, производители разместили дополнительные кнопки на его боковых панелях. При этом они увеличили их количество на 4 штуки. Каждая из кнопок получила тонкую настройку чувствительности, а также 32-битное микропроцессорное ядро разработки компании

ARM дает возможность сохранения необходимых конфигураций. Aorus M2 получила симметричную форму, это позволяет хорошо владеть устройством как правшам, так и левшам. Под корпусом девайса разработчики разместили подсветку от RGB Fusion, которая меняет оттенок.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 13:00

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