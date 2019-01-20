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Отдыхающая на Мальдивах Татьяна Навка показала себя без макияжа

Татьяна Навка решила поделиться с поклонниками снимком без макияжа, сделанным во время отдыха фигуристки на Мальдивах. Соответствующий пост супруга Дмитрия Пескова разместила на личной странице в сети Instagram.
Отдыхающая на Мальдивах Татьяна Навка показала себя без макияжа

После праздников Татьяна Навка решила провести время с семьей, отправившись отдыхать на курорт. С подписчиками фигуристка поделилась новым снимком, где она позирует лежа у бассейна. При этом на лице звезды отсутствует косметика, также она не стала делать особенную прическу, просто собрав волосы сзади. В подписи к публикации супруга Дмитрия Пескова призналась, что в последнюю неделю пренебрегает спортом, наслаждаясь отдыхом и ленью. Однако боли в спине и суставах напомнили фигуристке о необходимости вновь вернуться к занятиям йогой.

Татьяна Навка испытывает удовлетворение от того, как ее мышцы снова возвращаются в форму и растягиваются. Для спортсменки йога является не только спортивной нагрузкой, но также состоянием души и разума. В комментариях фолловеры отметили, что их кумир выглядит потрясающе даже без макияжа, также публика похвалила звезду за верность здоровому образу жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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