В Кутузовском тоннеле Москвы произошла массовая авария





Со слов очевидцев, сразу четыре транспортных средства не смогли разминуться в Кутузовском тоннеле. В частности, авария имела место на внутреннем кольце ТТК. Позже информацию о массовом ДТП подтвердили и в органах правопорядка Москвы. В связи со случившимся движение по тоннелю оказалось частично ограничено, прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции пришлось перекрыть две полосы. При этом никаких сведений о пострадавших от экстренных служб столицы не поступало.Обстоятельства аварии в Москве устанавливаются, после чего будет назван виновник массового ДТП. По итогам проверки также возможно утверждение процессуального решения.