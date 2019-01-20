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В Кутузовском тоннеле Москвы произошла массовая авария

В Кутузовском тоннеле Москвы произошла массовая авария, участниками которой стали четыре авто. Сведения о случившемся СМИ столицы начали предоставлять утром воскресенья, 20 января.
В Кутузовском тоннеле Москвы произошла массовая авария

Со слов очевидцев, сразу четыре транспортных средства не смогли разминуться в Кутузовском тоннеле. В частности, авария имела место на внутреннем кольце ТТК. Позже информацию о массовом ДТП подтвердили и в органах правопорядка Москвы. В связи со случившимся движение по тоннелю оказалось частично ограничено, прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции пришлось перекрыть две полосы. При этом никаких сведений о пострадавших от экстренных служб столицы не поступало.

Обстоятельства аварии в Москве устанавливаются, после чего будет назван виновник массового ДТП. По итогам проверки также возможно утверждение процессуального решения.



 
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Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:33

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