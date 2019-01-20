Телеведущая Ольга Шелест поделилась снимком маленькой дочери

Ольга Шелест много времени проводит с младшей дочерью и часто делится с подписчиками снимками девочки. На новом фото юная Айрис позирует стоя у стены и глядя в камеру. При этом вместо улыбки ребенок “корчит рожицы”, а на голове наследницы телеведущей имеется шапка. “Айрис, улыбнись…”, — подписала свою публикацию знаменитость, намекая на то, что так и не смогла заставить девочку изобразить нормальную улыбку для удачного снимка.В комментариях многочисленные подписчики страницы Ольги Шелест отметили, что девочка растет настоящей красавицей, а некоторые назвали ее копией известной родительницы. Айрис родилась летом 2015 года, являясь совместным ребенком теледивы и ее супруга Алексея Тишкина. Также пара растит дочь Музу, рожденную в 2013.