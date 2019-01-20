Вдова Николая Рыбникова Алла Ларионова провела последние годы жизни в нищете





Алла Ларионова и Николай Рыбников прожили в браке 33 года. Они считались одной из самых счастливых и красивых пар Советского Союза. У актрисы была дочка от предыдущих отношений, но ее возлюбленный принял девочку, как родную. Спустя время у пары родилась еще одна наследница. Но вскоре Аллу Ларионову и Николая Рыбникова перестали приглашать на съемки, и это повлияло на их отношения в семье. Знаменитости пытались преодолеть трудность, а когда актера не стало, у вдовы уже не было денег даже на поминки.Близкая подруга вдовы Николая Рыбникова побывала на телепередаче «Далекие и Близкие». Она рассказала, что после смерти актера у Аллы Ларионовой практически не осталось средств к существованию. Были моменты, когда актрисе и ее младшей дочери нечего было кушать и они приходили в гости, чтобы их накормили.