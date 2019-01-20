Умер самый старый мужчина на планете





Проживающий в последнее время у подножья горы Мэакан Нонака на момент смерти насчитывал 113 лет и 179 дней. Масадзо появился на свет летом 1905 года. За свою жизнь он воспитал пятеро детей. В прошлом году живыми оставались двое из них. Последние годы за ним присматривали внуки, вмести с которыми он жил на острове Хоккайдо. В одном из интервью Нонака рассказывал журналистам, что своим хобби считает чтение газет, просмотры поединков борцов сумо и оперных представлений.В Сети уже бытует мнение о том, что теперь самым старым мужчиной в мире будет признан житель Германии по имени Густаву Гернету, который родился осенью того же года, что и Масадзо Нонака.