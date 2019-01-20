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Умер самый старый мужчина на планете

Из жизни ушел уроженец Японии Масадзо Нонака, который имел статус самого старого мужчины среди живущих на Земле. Данную информацию распространила телевизионная сеть tv.asahi.
Умер самый старый мужчина на планете

Проживающий в последнее время у подножья горы Мэакан Нонака на момент смерти насчитывал 113 лет и 179 дней. Масадзо появился на свет летом 1905 года. За свою жизнь он воспитал пятеро детей. В прошлом году живыми оставались двое из них. Последние годы за ним присматривали внуки, вмести с которыми он жил на острове Хоккайдо. В одном из интервью Нонака рассказывал журналистам, что своим хобби считает чтение газет, просмотры поединков борцов сумо и оперных представлений.

В Сети уже бытует мнение о том, что теперь самым старым мужчиной в мире будет признан житель Германии по имени Густаву Гернету, который родился осенью того же года, что и Масадзо Нонака.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:30

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