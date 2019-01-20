В Узбекистане обнаружены утерянные при Сталине сокровища
На территории Узбекистана обнаружены сокровища, которые были утеряны во времена пребывания у власти в СССР Иосифа Сталина. Находка сделана в процессе раскопок, организованных в Ташкенте.
Археологи изучали подвальные комнаты здания, случайно наткнувшись на ценные предметы. Сокровища были утрачены порядка 80 лет назад еще во времена Сталина. Среди них оказались предметы коллекции, которая в 1918 году являлась собственностью Ташкентского дворца князя Романова. Кроме того, некоторые экспонаты прежде были имуществом жертв репрессий со стороны главы страны и его режима. Частью предметов владели переселенцы, следовавшие в Узбекистан из Петербурга и Европы. Скрывались все сокровища в помещении, размещенном под подвалом.
Немало среди ценностей, найденных в Ташкенте, и золотых элементов. Суммарная стоимость обнаруженного в процессе раскопок “добра” составляет порядка 150 тысяч долларов. В числе экспонатов оказались и некоторые старинные рукописи, авторами которых выступали мыслители из далекого прошлого. Сейчас найденные материалы помещены под государственную охрану.
Археологи изучали подвальные комнаты здания, случайно наткнувшись на ценные предметы. Сокровища были утрачены порядка 80 лет назад еще во времена Сталина. Среди них оказались предметы коллекции, которая в 1918 году являлась собственностью Ташкентского дворца князя Романова. Кроме того, некоторые экспонаты прежде были имуществом жертв репрессий со стороны главы страны и его режима. Частью предметов владели переселенцы, следовавшие в Узбекистан из Петербурга и Европы. Скрывались все сокровища в помещении, размещенном под подвалом.
Немало среди ценностей, найденных в Ташкенте, и золотых элементов. Суммарная стоимость обнаруженного в процессе раскопок “добра” составляет порядка 150 тысяч долларов. В числе экспонатов оказались и некоторые старинные рукописи, авторами которых выступали мыслители из далекого прошлого. Сейчас найденные материалы помещены под государственную охрану.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:23