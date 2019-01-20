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Украина должна сменить идеологию для прекращения войны в Донбассе

Чтобы остановить военные действия в Донбассе, Украине следует сменить собственную идеологию. Боевая активность в регионе страны продолжается в период с 2014 года.
Украина должна сменить идеологию для прекращения войны в Донбассе

Соответствующее мнение озвучил накануне Евгений Мураев, представляющий украинскую партию “Наши”. Политик убежден, что конфликт в Донбассе можно завершить, но для этого Киеву следует отказаться от актуальной идеологии. Упор, настаивает автор инициативы, необходимо сделать на развитие государства, его индустриализацию. Кроме того, важно вернуть в столкнувшийся с войной регион квалифицированных специалистов, которые в последние годы активными темпами покидают территорию Украины.

Лишь подобным образом, передает высказывания Мураева издание “Слово и дело”, можно остановить сражения в Донбассе. Тогда Украина сможет развиваться наравне с соседними странами, а также будет улучшать отношения с ними.



 
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Политика
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:14

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