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Станислав Садальский вспомнил о чудесном спасении поэта Александра Кочеткова

Станислав Садальский вспомнил о чудесном спасении отечественного поэта Александра Кочеткова. Пост покойному лирику журналист посвятил на личной странице в сети Instagram.
Станислав Садальский вспомнил о чудесном спасении поэта Александра Кочеткова

В публикации Садальский отметил, что “Баллада о прокуренном вагоне” известна многим, тогда как ее автора помнят единицы. Александра Кочеткова журналист считает сильным автором с очень трогательными лирическими стихотворениями. В чем-то, уверен актер, творчество переводчика схоже с японскими произведениями. Нередко поэта вспоминают только из-за одного стиха — “С любимыми не расставайтесь!”, и эту работу Садальский считает достойной любых похвал. Блогер вспомнил историю, когда в 1932 году Кочетков в последний момент сдал билет на поезд в Москву, желая подольше побыть с возлюбленной. Вернувшись домой спустя пару дней, встречен поэт был так, словно пережил воскрешение.

Оказалось, что поезд, на котором должен был ехать автор, попал в жуткую аварию на ЖД. Погибли многие знакомые поэта, возвращавшиеся из Сочи. Тогда своей супруге Кочетков написал стихотворение “Вагон”. При жизни деятель не имел большой популярности и признания, потому что боялся носить свои стихи в редакцию, опасаясь критики. Скончался поэт в 1953 году, а похоронен был в Москве.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:04

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