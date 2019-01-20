Станислав Садальский вспомнил о чудесном спасении поэта Александра Кочеткова

В публикации Садальский отметил, что “Баллада о прокуренном вагоне” известна многим, тогда как ее автора помнят единицы. Александра Кочеткова журналист считает сильным автором с очень трогательными лирическими стихотворениями. В чем-то, уверен актер, творчество переводчика схоже с японскими произведениями. Нередко поэта вспоминают только из-за одного стиха — “С любимыми не расставайтесь!”, и эту работу Садальский считает достойной любых похвал. Блогер вспомнил историю, когда в 1932 году Кочетков в последний момент сдал билет на поезд в Москву, желая подольше побыть с возлюбленной. Вернувшись домой спустя пару дней, встречен поэт был так, словно пережил воскрешение.Оказалось, что поезд, на котором должен был ехать автор, попал в жуткую аварию на ЖД. Погибли многие знакомые поэта, возвращавшиеся из Сочи. Тогда своей супруге Кочетков написал стихотворение “Вагон”. При жизни деятель не имел большой популярности и признания, потому что боялся носить свои стихи в редакцию, опасаясь критики. Скончался поэт в 1953 году, а похоронен был в Москве.