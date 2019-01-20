Названа самая опасная для женщин группа крови





Многие знают, что отрицательный резус-фактор у женского пола может весьма негативно сказаться на ее будущем наследнике, если у того будет положительный резус-фактор. Причиной этому становится конфликт между разными резусами крови, в результате этого ребенок может серьезно заболеть или умереть. Но, как смогли выяснить исследователи, группа крови тоже играет немаловажную роль.Специалисты уверены, что первая группа крови весьма опасна для женского пола. Исследователи сообщили, что такие женщины чаще других страдают от бесплодия. Это связано с тем, что у них запас яйцеклеток истощается намного быстрее. Научные сотрудники советуют девушкам, имеющим первую группу крови, обзаводится детьми до 30 лет.