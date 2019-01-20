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Эксперты рассказали о забытой модели АВТОВАЗа конца 90-х

Одна из забытых моделей АВТОВАЗа «Рапан» была впервые показана в рамках Парижского автосалона 21 год назад. Более того, речь шла об электромобиле, а ещё одной особенностью являлось то, что машина сама смогла заехать на подиум, хотя этому до сих пор обучены далеко не все концепт-кары.
Эксперты рассказали о забытой модели АВТОВАЗа конца 90-х

«Рапан» предложил немало современных решений для того времени. Например, к этому можно отнести распахивающиеся против хода и подвешенные на монопетлях круглые двери или прозрачную крышу, а также 2 поворачивающихся передних сиденья. Примечательно, что в случае открытия левой двери руль смещался в вертикальное положение. По мнению экспертов, для конца 90-х электрокар смотрелся прекрасно, однако сам проект оказался практически нереальным, поэтому в него никто не осмелился вложить средства.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:53

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