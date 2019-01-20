Астрономы: В будущем во Вселенной появятся четыре экзотических типа звезд





Для таких перемен потребуются миллиарды или даже триллионы лет, когда знакомые научному миру сейчас звезды на последних стадиях начнут трансформироваться в абсолютно новые типы объектов. Отдельные из них, допускают исследователи, могут выступать предвестниками тепловой смерти Вселенной. Если последняя продолжит существовать еще достаточно продолжительный период времени, образуется по меньшей мере четыре отличающихся своей “экзотичностью” типа светил.Одним из них окажется синий карлик, когда красные карлики лишатся своих запасов водорода, излучая свечение синего оттенка. Когда фаза себя исчерпает, от звезды останется всего “крупица”, представленная компактным белым карликом. Жизнь последних тоже не будет вечной, поскольку после окончания запасов кислорода и углерода они превратятся в черных карликов.Если во Вселенной исчерпает себя материал для для восстановления звездных циклов, высока вероятность появления “замерзших звезд”. Гореть они смогут с температурой формирования водяного льда. Еще один тип — железная звезда. Это возможно в случае тепловой смерти Вселенной.