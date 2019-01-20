Новость о смерти жены стала для Василия Ланового ударом





Накануне Василий Лановой отметил свое 85-летие, но даже в свои солидные годы он продолжает заниматься творческой деятельностью. По причине значительной востребованности артиста даже его супруга Ирина Купченко, брак с которой длится более 40 лет, видит мужа несколько раз в месяц. Об отношениях с женой Лановой говорить отказывается, шутливо отмечая, что они договорились не обсуждать друг друга никогда. Впрочем, актер все же рассказал о своей экс-избраннице Тамаре Зябловой, с которой прожил вместе десять лет.Актриса трагически погибла в 1971 году, став жертвой ДТП. В момент случившегося Василий Лановой находился на гастролях. Товарищ звезды Алексей Кузнецов отметил, что столкнулся с коллегой, тот сообщил ему о случившемся и “побелел на глазах”.Спустя несколько дней после кончины жены Лановой отправился к месту аварии вместе с собакой, и та словно почувствовала хозяйку, долго отказываясь садиться в авто. Спустя пару лет актер встретил Ирину Купченко, с которой счастлив до сих пор.