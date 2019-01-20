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Новость о смерти жены стала для Василия Ланового ударом

Новость о смерти жены Тамары Зябловой стала для актера Василия Ланового неожиданным ударом. По словам друга артиста Алексея Кузнецова, его коллега, узнав о кончине супруги, “побелел на глазах”.
Новость о смерти жены стала для Василия Ланового ударом

Накануне Василий Лановой отметил свое 85-летие, но даже в свои солидные годы он продолжает заниматься творческой деятельностью. По причине значительной востребованности артиста даже его супруга Ирина Купченко, брак с которой длится более 40 лет, видит мужа несколько раз в месяц. Об отношениях с женой Лановой говорить отказывается, шутливо отмечая, что они договорились не обсуждать друг друга никогда. Впрочем, актер все же рассказал о своей экс-избраннице Тамаре Зябловой, с которой прожил вместе десять лет.

Актриса трагически погибла в 1971 году, став жертвой ДТП. В момент случившегося Василий Лановой находился на гастролях. Товарищ звезды Алексей Кузнецов отметил, что столкнулся с коллегой, тот сообщил ему о случившемся и “побелел на глазах”.
Новость о смерти жены стала для Василия Ланового ударом

Спустя несколько дней после кончины жены Лановой отправился к месту аварии вместе с собакой, и та словно почувствовала хозяйку, долго отказываясь садиться в авто. Спустя пару лет актер встретил Ирину Купченко, с которой счастлив до сих пор.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:38

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