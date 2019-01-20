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Эксперты провели сравнение смартфонов Honor 10 Lite и Huawei Y9

Компания из Китая Huawei вмести со своим суббрендом Honor первыми выпустили новинки в линейке смартфонов в этом году. Эксперты уже провели сравнение новых бюджетных моделей Honor 10 Lite и Huawei Y9.
Эксперты провели сравнение смартфонов Honor 10 Lite и Huawei Y9

Специалисты провели сравнительный анализ технических характеристик двух новинок в сфере мобильных телефонов последнего поколения.
Пользователям Сети известно, что Honor 10 Lite и Huawei Y9 реализуются на платформах, которые конкурируют. Потребительская аудитория смогла получить доступ к новинкам 20 и 19 января. Устройства относятся к бюджетным вариантам смартфонов. Они построены на базе набора микросхем HiSilicon Kirin 710. Эксперты отметили, что телефоны будут выпускаться фирменным градиентом бренда, который разработчики поместили на задней панели.

Honor 10 Lite в базовой комплектации получил оперативную память на четыре гигабайта, а более дорогой вариант – шесть. Аккумулятор рассчитан на 3400 мАч. Устройство от Honor оснащено двойной матрицей, которая имеет 13+2 мегапикселя, и передней камерой на 24. По сравнению с новинкой модели 10 Lite смартфон, который выпускает компания Huawei, разработчики также снабдили 4 Гб ОЗУ. Однако Y9 получил аккумуляторную батарею объемом на 4000 мАч. Huawei Y9 использует основную камеру, рассчитанную на 16+2 мегапикселей и «фронталку» на 13+2 мегапикселей. Специалисты, которые провели сравнение, советуют потребителям большого количества контента приобретать девайс Huawei Y9. Они объясняют это наличием в нем большого экрана. В ходе анализа гаджетов было установлено, что версия Honor 10 Lite бюджетного уровня будет реализована по меньшей цене, нежели мобильный телефон Huawei Y9.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 11:18

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