Эксперты провели сравнение смартфонов Honor 10 Lite и Huawei Y9





Специалисты провели сравнительный анализ технических характеристик двух новинок в сфере мобильных телефонов последнего поколения.Пользователям Сети известно, что Honor 10 Lite и Huawei Y9 реализуются на платформах, которые конкурируют. Потребительская аудитория смогла получить доступ к новинкам 20 и 19 января. Устройства относятся к бюджетным вариантам смартфонов. Они построены на базе набора микросхем HiSilicon Kirin 710. Эксперты отметили, что телефоны будут выпускаться фирменным градиентом бренда, который разработчики поместили на задней панели.Honor 10 Lite в базовой комплектации получил оперативную память на четыре гигабайта, а более дорогой вариант – шесть. Аккумулятор рассчитан на 3400 мАч. Устройство от Honor оснащено двойной матрицей, которая имеет 13+2 мегапикселя, и передней камерой на 24. По сравнению с новинкой модели 10 Lite смартфон, который выпускает компания Huawei, разработчики также снабдили 4 Гб ОЗУ. Однако Y9 получил аккумуляторную батарею объемом на 4000 мАч. Huawei Y9 использует основную камеру, рассчитанную на 16+2 мегапикселей и «фронталку» на 13+2 мегапикселей. Специалисты, которые провели сравнение, советуют потребителям большого количества контента приобретать девайс Huawei Y9. Они объясняют это наличием в нем большого экрана. В ходе анализа гаджетов было установлено, что версия Honor 10 Lite бюджетного уровня будет реализована по меньшей цене, нежели мобильный телефон Huawei Y9.