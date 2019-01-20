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Празднующая 43-летие Анастасия Волочкова рассказала о своем понимании счастья

Анастасия Волочкова сегодня отмечает свое 43-летие, в связи с чем решила рассказать, в чем для нее заключается счастье. Соответствующего содержания пост балерина опубликовала в своем Instagram.
Празднующая 43-летие Анастасия Волочкова рассказала о своем понимании счастья

В свой день рождения Анастасия Волочкова решила обратиться к подписчикам, выразив благодарность всем, кто поздравил ее с 43-летием. Балерина отметила, что очень любит всех своих поклонников и дорожит ими. В такой день звезда попросила фолловеров воздержаться от негативных высказываний, пообещав дарить им в ответ побольше позитива. Знаменитость добавила, что счастливым, по ее мнению, человека делают отнюдь не деньги или роскошная жизнь, а наличие любви и внимания. “Я с вами! Потому что в душе каждый их вас - очень добрый!”, — заключила автор поста.
Празднующая 43-летие Анастасия Волочкова рассказала о своем понимании счастья

В комментариях подписчики постарались выполнить просьбу Анастасии Волочковой, желая ей здоровья, творческих успехов и личного счастья. Многие фолловеры отметили, что любят балерину даже несмотря на ее “странности”, а публикация успела собрать более 9,7 тысячи отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:25

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