У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался роман





Брэд Питт все еще ведет борьбу за своих шестерых детей с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Шарлиз Терон несколько лет назад рассталась с возлюбленным Шоном Пенном. Сейчас стало известно, что у этих знаменитостей начался роман. Как утверждают зарубежные СМИ, отношения у голливудских актеров возникли на Рождество.Несколько дней назад знаменитости вместе появились на специальном показе фильма под названием «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Продюсером картины является Брэд Питт, а Шарлиз Терон стала его главным гостем на премьере. Как сообщается, актриса пила коктейли и веселилась, а экс-супруг Анджелины Джоли нежно ее обнимал, и не отходил от нее ни на минуту. Сам Брэд Питт предпочел не употреблять алкоголь, а пил только минеральную воду.