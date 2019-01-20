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У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался роман

Западные СМИ сообщили, что у Брэда Питта и Шарлиз Терон начался роман. Также стало известно, что знаменитостей познакомил бывший возлюбленный голливудской актрисы.

У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался роман

Брэд Питт все еще ведет борьбу за своих шестерых детей с бывшей супругой Анджелиной Джоли. Шарлиз Терон несколько лет назад рассталась с возлюбленным Шоном Пенном. Сейчас стало известно, что у этих знаменитостей начался роман. Как утверждают зарубежные СМИ, отношения у голливудских актеров возникли на Рождество.

У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался роман

Несколько дней назад знаменитости вместе появились на специальном показе фильма под названием «Если Бил-стрит могла бы заговорить». Продюсером картины является Брэд Питт, а Шарлиз Терон стала его главным гостем на премьере. Как сообщается, актриса пила коктейли и веселилась, а экс-супруг Анджелины Джоли нежно ее обнимал, и не отходил от нее ни на минуту. Сам Брэд Питт предпочел не употреблять алкоголь, а пил только минеральную воду.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:13

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