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Владелец автомобиля Chevrolet Cruze рассказал о его преимуществах

Автовладелец поделился впечатлениями от недавно купленной модели Chevrolet Cruze. Ранее у него уже был опыт в вождении автомобилей Chevrolet – он ездил на Aveo около года, но в конце концов решил пересесть за руль хэтчбека.
Владелец автомобиля Chevrolet Cruze рассказал о его преимуществах

Такой выбор был сделан из-за того, что мужчина являлся постоянным клиентом автоконцерна, поэтому при покупке нового транспортного средства получил скидку. В итоге, он стал владельцем машины 2012 года выпуска примерно за 635 тысяч рублей. Что касается ходовых качеств автомобиля, то они на высоком уровне, отмечает владелец, также стоит выделить большое багажное отделение и далеко не самый шумный салон.

Среди недостатков – дорогая резина, не самый качественный термостат и шланг охлаждения коробки передач. Тем не менее, автомобиль полностью стоит вложенных в него средств, и для своего ценового сегмента это хороший вариант.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:09

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