Владелец автомобиля Chevrolet Cruze рассказал о его преимуществах





Такой выбор был сделан из-за того, что мужчина являлся постоянным клиентом автоконцерна, поэтому при покупке нового транспортного средства получил скидку. В итоге, он стал владельцем машины 2012 года выпуска примерно за 635 тысяч рублей. Что касается ходовых качеств автомобиля, то они на высоком уровне, отмечает владелец, также стоит выделить большое багажное отделение и далеко не самый шумный салон.Среди недостатков – дорогая резина, не самый качественный термостат и шланг охлаждения коробки передач. Тем не менее, автомобиль полностью стоит вложенных в него средств, и для своего ценового сегмента это хороший вариант.