Виктория Бекхэм поделилась секретом сохранения идеальной фигуры





Оказалось, что Виктория Бекхэм тщательно контролирует свой рацион, исключив оттуда сладкое и мучное. Кроме того, немало времени знаменитость проводит в домашнем спортзале, следуя индивидуальной программе, составленной для нее тренером. Звезда встает рано утром и изнуряет себя занятиями спортом до пробуждения детей, которых необходимо везти в школу. На беговой дорожке супруга Дэвида Бекхэма одолевает не менее 7 км.Тренировки 44-летней модели затрагивают разные группы мышц, на каждую из них уходит не менее 30 минут. Знаменитость настолько привыкла к подобному режиму, что не находит его утомительным. Напротив, Виктория Бекхэм уже не представляет, как можно начинать свой день иным образом, ведь от спорта она получает подлинное удовольствие.