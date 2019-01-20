Виктория Бекхэм поделилась секретом сохранения идеальной фигуры
Виктория Бекхэм решила поделиться с многочисленными поклонниками секретом своей идеальной фигуры. По словам супруги известного футболиста, ради хорошей формы ей приходится усердно работать.
Оказалось, что Виктория Бекхэм тщательно контролирует свой рацион, исключив оттуда сладкое и мучное. Кроме того, немало времени знаменитость проводит в домашнем спортзале, следуя индивидуальной программе, составленной для нее тренером. Звезда встает рано утром и изнуряет себя занятиями спортом до пробуждения детей, которых необходимо везти в школу. На беговой дорожке супруга Дэвида Бекхэма одолевает не менее 7 км.
Тренировки 44-летней модели затрагивают разные группы мышц, на каждую из них уходит не менее 30 минут. Знаменитость настолько привыкла к подобному режиму, что не находит его утомительным. Напротив, Виктория Бекхэм уже не представляет, как можно начинать свой день иным образом, ведь от спорта она получает подлинное удовольствие.
Оказалось, что Виктория Бекхэм тщательно контролирует свой рацион, исключив оттуда сладкое и мучное. Кроме того, немало времени знаменитость проводит в домашнем спортзале, следуя индивидуальной программе, составленной для нее тренером. Звезда встает рано утром и изнуряет себя занятиями спортом до пробуждения детей, которых необходимо везти в школу. На беговой дорожке супруга Дэвида Бекхэма одолевает не менее 7 км.
Тренировки 44-летней модели затрагивают разные группы мышц, на каждую из них уходит не менее 30 минут. Знаменитость настолько привыкла к подобному режиму, что не находит его утомительным. Напротив, Виктория Бекхэм уже не представляет, как можно начинать свой день иным образом, ведь от спорта она получает подлинное удовольствие.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:04