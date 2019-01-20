АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, сыгравшие свадьбу с малознакомыми людьми
EUR 75.58 USD 66.33
Курс валют на 19.01.2019

Виктория Бекхэм поделилась секретом сохранения идеальной фигуры

Виктория Бекхэм решила поделиться с многочисленными поклонниками секретом своей идеальной фигуры. По словам супруги известного футболиста, ради хорошей формы ей приходится усердно работать.
Виктория Бекхэм поделилась секретом сохранения идеальной фигуры

Оказалось, что Виктория Бекхэм тщательно контролирует свой рацион, исключив оттуда сладкое и мучное. Кроме того, немало времени знаменитость проводит в домашнем спортзале, следуя индивидуальной программе, составленной для нее тренером. Звезда встает рано утром и изнуряет себя занятиями спортом до пробуждения детей, которых необходимо везти в школу. На беговой дорожке супруга Дэвида Бекхэма одолевает не менее 7 км.
Виктория Бекхэм поделилась секретом сохранения идеальной фигуры

Тренировки 44-летней модели затрагивают разные группы мышц, на каждую из них уходит не менее 30 минут. Знаменитость настолько привыкла к подобному режиму, что не находит его утомительным. Напротив, Виктория Бекхэм уже не представляет, как можно начинать свой день иным образом, ведь от спорта она получает подлинное удовольствие.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о забытой модели
Астрономы: В будущем во Вселенной
Новость о смерти жены стала для Василия
Празднующая 43-летие Анастасия
Эксперты провели сравнение смартфонов
У Брэда Питта и Шарлиз Терон начался
Владелец автомобиля Chevrolet Cruze
Виктория Бекхэм поделилась секретом
«Сталкер» возглавил топ-10 популярных
Андрей Разин посвятил умершему сыну
Андрей Кончаловский озвучил способы,
Медведь на Камчатке отказался залечь в
Проповедник и ученый Коттон Мэзер в
Елизавета Туктамышева рассказала о
Владелец LADA Vesta рассказал, сколько
Ученые: Найден новый метод лечения
Бари Алибасов присоединился к
Дмитрий Исхаков признался, что Полина
Композитор Раймонд Паулс объяснил,
Виктор Салтыков рассказал о начале
Ученые разработали эффективные
Певец Андрей Губин в программе “Судьба
В Москве два человека пострадали во
Дмитрий Маликов надеется, что успеет
Ученые назвали самые интересные и
Певец Сергей Лазарев показал
Певица Глюкоза объяснила, почему муж не
Медики назвали продукты, помогающие
Стас Костюшкин впервые участвовал в
Звезду «Дома-2» Сашу Черно
Просмотреть все новости