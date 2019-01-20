Андрей Разин посвятил умершему сыну пост в Instagram

Сейчас сыну Андрея Разина могло бы исполниться 18 лет, однако наследника шоумена настигла остановка сердца. Позже стало известно, что предвестником трагических событий стала перенесенная подростком ОРВИ. На фоне болезни произошло развитие острого миокарда, спасти юношу не удалось. Случившееся для продюсера “Ласкового мая” стало настоящим ударом, с тех пор он регулярно посещает могилу своего сына. Рядом также был похоронен и Евгений Осин, поэтому теперь Разин наведывается еще и к другу.В посте Андрей Разин выразил благодарность всем, кто в этот день не забывает поздравить Александра с днем рождения, также деятель признателен за оказываемую поддержку. Покойного сына шоумен считает “лучшим из лучших”. В комментариях фолловеры еще раз выразили свои соболезнования в связи с ранним уходом наследника Разина.