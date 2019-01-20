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Андрей Кончаловский озвучил способы, позволяющие стать успешным кинематографистом

Андрей Кончаловский поделился с общественностью способами, которые помогут добиться статуса успешного кинематографиста. В беседе с RT деятель отметил, что все достаточно просто.
Андрей Кончаловский озвучил способы, позволяющие стать успешным кинематографистом

По словам Кончаловского, в современности необходимо, чтобы человека “раскручивали”. В то же время известность в обществе теперь живет непродолжительный период. Как правило, зритель запоминает то, что видит на телевидении, остальные же источники информации для него не настолько эффективны. В период молодости самого Кончаловского люди и ценности отличались от современных. Тогда кинематографисты нередко имели непростую судьбу, а также посредством собственного примера показывали направление для будущих поколений.

Сейчас же у молодых кинематографистов, уверен Кончаловский, заметно меньше “годных” ориентиров. Тенденции стремительно меняются, режиссером приходится подстраиваться и стараться соответствовать своему времени. Большинство критиков, по мнению Кончаловского, сейчас являются не очень культурными людьми.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:46

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