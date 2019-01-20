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Медведь на Камчатке отказался залечь в зимнюю спячку

Сотрудники Кроноцкого заповедника, расположенного на Камчатке обнаружили медведя, который отказался залечь в зимнюю спячку. Фотоснимок гуляющего по Курильскому озеру зверя разместили в микроблоге социальной сети Instagram, принадлежащему учреждению.
Медведь на Камчатке отказался залечь в зимнюю спячку

Обнаруженный медведь, который в середине зимы еще гуляет, получил прозвище Жрун 2. Жруном его назвали по причине того, что он отказался ото сна в пользу еды. Пока нерестится нерка, зверь предпочитает лакомства, а не отдых. Номер два ему присвоили из-за того, что первым Жруном назван найденный весной прошлого года в заповеднике очень упитанный белек, признанный самым толстым за всю историю охраняемой территории.

Пост в Instagram, посвященный медведю Жруну, начали активно обсуждать многие подписчики, переживающие за зверя. Они высказывали мнение, что он может не успеть выспаться. Специалисты объяснили фолловерам, что медведь впадает в зимнюю спячку не по причине необходимости отоспаться, а из-за недостачи еды в этот период года. Они подчеркнули, что пока есть необходимое количество корма, то нужда идти в берлогу отпадает сама собой. Смотрители напомнили пользователям сети, что Жрун 2 – это не медведь шатун, а здоровый представитель животного мира, который любит полакомится рыбой.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:39

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