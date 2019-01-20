Проповедник и ученый Коттон Мэзер в XVII веке впервые заметил внеземные объекты на Луне





В 1668 году Коттон Мэзер решил воспользоваться появившимся 60 лет назад телескопом. Рассматривая посредством аппаратуры Луну, проповедник заметил над спутником странный НЛО. Это был светлый объект загадочного происхождения, поразивший воображение ученого. Запись об увиденном эксперт решил оставить для потомков. Упоминания Мэзера не затерялись, они по-прежнему доступны для изучения благодаря архивам NASA, хранящим касающиеся изучения Луны сведения.Более подробных данных о “встрече” проповедника с НЛО нет, сохранились только общие мысли деятеля на этот счет. При этом Коттон Мэзер оказался далеко не последним из тех, кто столкнулся с внеземной технологией. В частности, англичанин Джон Гершель при использовании телескопа в 1821 году обнаружил рядом с Луной подозрительные огни. Ученый является тем, кто фактически открыл Уран, поэтому его утверждения не вызывают сомнений.