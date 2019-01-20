Елизавета Туктамышева рассказала о заработках фигуристов





Фигуристка Елизавета Туктамышева отметила, что основной заработок представителям ее профессии приносит участие в ледовых шоу. При достаточном старании таким образом можно собрать себе на автомобиль. Сама 22-летняя спортсменка тоже бывает задействована в таких мероприятиях, но только если у нее есть на это время между тренировками и спортивными состязаниями, а также подобное позволяет здоровье.Что же до тренировок, то от них доход фигуристы получают совсем незначительный. Елизавета Туктамышева призналась, что если есть планы осуществить серьезное приобретение, то придется откладывать накопления. На финансовое поощрение, по данным массмедиа, спортсмены могут рассчитывать и в случае получения призовых мест в рамках различных турниров.