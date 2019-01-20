Владелец LADA Vesta рассказал, сколько нужно тратить на содержание автомобиля





Ранее мужчина владел такими автомобилями, как LADA Kalina и Priora, для которых приобретал масло за 3 000 рублей. Впрочем, через некоторое время он захотел перейти на более бюджетный вариант, при этом, разницы практически не было. Поэтому автовладелец советует владельцам отечественных транспортных средств использовать такие масла: ACEA A3/B3 и A3/B4. Дело в том, что содержания в них серы и фосфора хватает, чтобы защитить движок от трения.Более того, лучше приобретать дешевое масло, меняя его не более одного раза в 7 000 километров, ведь это скажется на работе движка машины – он проработает примерно 240-260 тысяч километров без капремонта.