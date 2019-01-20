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Бари Алибасов присоединился к крещенским купаниям, окунувшись в прорубь

Отечественный продюсер Бари Алибасов решил приобщиться к крещенским купаниям, ради чего окунулся в прорубь. О своем “подвиге” деятель сообщил подписчикам посредством поста в сети Instagram.
Бари Алибасов присоединился к крещенским купаниям, окунувшись в прорубь

После свадьбы с Лидией Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов регулярно публикует в Сети фото в компании своей супруги. Таким образом продюсер надеется развенчать все слухи и домыслы об их отношениях, демонстрируя, что пара счастлива вместе. На новом снимке шоумен позирует рядом со своей женой, что-то нашептывая возлюбленной. Пара пьет вино за столом на кухне и кажется увлеченной друг другом. В подписи к посту Алибасов написал “Окунулись!”, после чего поздравил подписчиков с Крещением. Судя по тому, что именно продюсер сидит в халате, он решился искупаться в проруби, следуя связанной с праздником традиции.
Бари Алибасов присоединился к крещенским купаниям, окунувшись в прорубь

В комментариях фолловеры решили поздравить Бари Алибасова с праздником в ответ, оставляя для него лучшие пожелания. Некоторые пользователи пошутили, что секрет молодости 71-летнего шоумена как раз скрывается в использовании крещенской воды.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:55

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