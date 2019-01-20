Дмитрий Исхаков признался, что Полина Гагарина вдохновляет его на красивые фото





Сейчас Гагарина и ее муж находятся на Мальдивах, наслаждаясь долгожданным отпуском после насыщенного года. На своей странице в соцсети пара не забывает делиться с поклонникам кадрами из отпуска. В профиле Дмитрий Исхаков разместил необычное фото, сделанное с высоты. На нем Полина Гагарина лежит в купальнике на мальдивском пляже, рядом прозрачная вода и плавающая поблизости рыба крупных размеров. Также выше головы артистки прямо на песке выведена дата “30.03.19”.В подписи к посту Исхаков объяснил, что именно в конце марта пройдет масштабный концерт Полины Гагариной в стенах “Мегаспорта”. Также фотограф подчеркнул, что его возлюбленная не перестает служить для своего мужа вдохновением для оригинальных решений и ярких кадров.