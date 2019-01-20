Дмитрий Исхаков признался, что Полина Гагарина вдохновляет его на красивые фото
Фотограф Дмитрий Исхаков откровенно признался, что супруга Полина Гагарина продолжает служить для него вдохновением на красивые снимки. Один из таких кадров избранник отечественной певицы опубликовал в своем профиле в Instagram.
Сейчас Гагарина и ее муж находятся на Мальдивах, наслаждаясь долгожданным отпуском после насыщенного года. На своей странице в соцсети пара не забывает делиться с поклонникам кадрами из отпуска. В профиле Дмитрий Исхаков разместил необычное фото, сделанное с высоты. На нем Полина Гагарина лежит в купальнике на мальдивском пляже, рядом прозрачная вода и плавающая поблизости рыба крупных размеров. Также выше головы артистки прямо на песке выведена дата “30.03.19”.
В подписи к посту Исхаков объяснил, что именно в конце марта пройдет масштабный концерт Полины Гагариной в стенах “Мегаспорта”. Также фотограф подчеркнул, что его возлюбленная не перестает служить для своего мужа вдохновением для оригинальных решений и ярких кадров.
Сейчас Гагарина и ее муж находятся на Мальдивах, наслаждаясь долгожданным отпуском после насыщенного года. На своей странице в соцсети пара не забывает делиться с поклонникам кадрами из отпуска. В профиле Дмитрий Исхаков разместил необычное фото, сделанное с высоты. На нем Полина Гагарина лежит в купальнике на мальдивском пляже, рядом прозрачная вода и плавающая поблизости рыба крупных размеров. Также выше головы артистки прямо на песке выведена дата “30.03.19”.
В подписи к посту Исхаков объяснил, что именно в конце марта пройдет масштабный концерт Полины Гагариной в стенах “Мегаспорта”. Также фотограф подчеркнул, что его возлюбленная не перестает служить для своего мужа вдохновением для оригинальных решений и ярких кадров.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:48