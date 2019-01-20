Композитор Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор не уехал из Латвии





По словам Раймонда Паулса, он не только живет в Латвии, но и занимается в стране творческой деятельностью. При этом в ближайшем будущем покидать территорию родины композитор намерения не имеет. Со слов знаменитости, таким образом он проявляет по отношению к государству патриотизм, стараясь помочь соотечественникам. В частности, он не хочет быть тем, кто “кричит лозунги”, а предпочитает предпринимать реальные действия для того, чтоб сделать Латвию лучше, и вывести ее на определенный уровень.В то же время Раймонд Паулс не совсем доволен проводимой в его стране политикой. По мнению композитора, Латвии недостает талантливых политических деятелей. Сейчас он испытывает сожаление из-за того, что в определенный момент и сам позволил себе вмешательство в политическую жизнь государства, дав согласие на занятие поста министра культуры.