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Композитор Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор не уехал из Латвии

Композитор Раймонд Паулс решил объяснить, почему до сих пор продолжает на постоянной основе проживать в Латвии. Откровения звезды прозвучали в ходе посещения радиостанции Baltkom.
Композитор Раймонд Паулс объяснил, почему до сих пор не уехал из Латвии

По словам Раймонда Паулса, он не только живет в Латвии, но и занимается в стране творческой деятельностью. При этом в ближайшем будущем покидать территорию родины композитор намерения не имеет. Со слов знаменитости, таким образом он проявляет по отношению к государству патриотизм, стараясь помочь соотечественникам. В частности, он не хочет быть тем, кто “кричит лозунги”, а предпочитает предпринимать реальные действия для того, чтоб сделать Латвию лучше, и вывести ее на определенный уровень.

В то же время Раймонд Паулс не совсем доволен проводимой в его стране политикой. По мнению композитора, Латвии недостает талантливых политических деятелей. Сейчас он испытывает сожаление из-за того, что в определенный момент и сам позволил себе вмешательство в политическую жизнь государства, дав согласие на занятие поста министра культуры.



 
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Культура / Главные новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:34

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