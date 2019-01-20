Виктор Салтыков рассказал о начале карьеры отмечающей 67-летие Ирины Аллегровой





Салтыков и Аллегрова вместе выступали в составе группы “Электроклуб” когда певица еще не имела широкой популярности. В интервью Teleprogramma.pro артист признался, что сейчас с коллегой практически не общается, она стала “недосягаемой”, и вообще мало с кем взаимодействует. На вопрос о желании спеть вместе со знаменитостью спустя годы Виктор Салтыков отметил, что с ней “не сочетается”, хотя не исключает, что результат мог бы получиться хорошим. По признаниям певца, в группе Аллегрова была чрезмерно “правильной”, поэтому ее приходилось “развращать”. Коллеги по коллективу рвали на ней джинсы в области коленок, чтобы начинающая артистка походила на рок-звезду.Сперва исполнительнице было непросто, но благодаря участию в “Электроклубе” она обзавелась рядом важных связей. По словам Салтыкова, Аллегрова личностью была общительной, а еще в то время жила недалеко от Игоря Николаева. Встреча с последним стала для певицы “судьбоносной”, уверен исполнитель, ведь композитор написал для нее сольные композиции.Сейчас Аллегровой ее бывший коллега по сцене желает крепкого здоровья и удачной творческой деятельности. Артист отметил, что до сих пор звезду помнят, любят и ценят.