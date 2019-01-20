Ученые разработали эффективные обезболивающие медикаменты





Новинку в сфере медицины назвали АТ-121. Эксперименты, которые проводились на животных, показали, что препарат не вызывает привыкание. Ученые также надеются на то, что разработку можно будет использовать, как вспомогательное средство в борьбе с опиоидной зависимостью. Оказалось, АТ-121 способно помочь подавить злоупотребление данными препаратами.На сегодняшний день опиоды - это самое эффективное средство, которое используется для лечения различных болей. Однако, данный препарат во время воздействия на рецепторы мозга, также стимулирует и центр, который отвечает за удовольствие, а это может привести к зависимости. На разработку аналога, который будет способен подавить боль, и при этом не влиять на центр удовольствия, медики потратили десятки лет.