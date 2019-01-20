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Ученые разработали эффективные обезболивающие медикаменты

Ученые из Соединенных Штатов Америки смогли достигнуть прорыва в анестезии. Разработанные медикаменты имеют эффективное обезболивающее действие, нежели морфин.
Ученые разработали эффективные обезболивающие медикаменты

Новинку в сфере медицины назвали АТ-121. Эксперименты, которые проводились на животных, показали, что препарат не вызывает привыкание. Ученые также надеются на то, что разработку можно будет использовать, как вспомогательное средство в борьбе с опиоидной зависимостью. Оказалось, АТ-121 способно помочь подавить злоупотребление данными препаратами.

На сегодняшний день опиоды - это самое эффективное средство, которое используется для лечения различных болей. Однако, данный препарат во время воздействия на рецепторы мозга, также стимулирует и центр, который отвечает за удовольствие, а это может привести к зависимости. На разработку аналога, который будет способен подавить боль, и при этом не влиять на центр удовольствия, медики потратили десятки лет.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:19

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