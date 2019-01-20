В Москве два человека пострадали во время драки в метро





По данным представителей пресс-центра полиции Москвы, участниками конфликта в метро оказались четыре человека, драка завязалась в формате “два на два”. В ходе потасовки один из мужчин решил использовать нож, нанеся им ранения двум оппонентам. Известно, что одна из жертв получила удар острым предметом в ногу, во втором случае травма пришлась в бок. Обоим потерпевшим медики столицы предоставили необходимую помощь, угрозы их жизни нет.Подозреваемого же стражи порядка Москвы арестовали. Выяснилось, что на момент конфликта житель столицы находился в нетрезвом виде. СМИ уточняют, что по факту потасовки в подземке города начата соответствующая проверка, после чего будет решен вопрос о возможном открытии уголовного дела.