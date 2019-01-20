Ученые назвали самые интересные и малоизвестные факты о сексе





Специалистам удалось выяснить, что каждая десятая женщина склонна к сексуальным фантазиям. Оказывается, они намного чаще мечтают о сексе с известными людьми или бывшим партнером. Мужчины мечтают об интимных отношениях сразу с несколькими партнершами. Ученые рассказали о том, что половые органы представительниц прекрасного пола во время возбуждения вытягиваются и удлиняются, меняя при этом угол. Одним из неожиданных открытий исследователей стал тот факт, что женщине, которая желает поскорее получить оргазм, необходимо держать ноги в тепле.Также медикам удалось развенчать миф, что пенис большого размера способен растянуть половые губы и влагалище. Оказалось, что во время занятия сексом на самом деле важна не длина мужского полового органа, а его обхват. Двумя отдельными физиолого-психологическими факторами являются оргазм и семяизвержение. Ряд экспериментов доказал, что частое занятие сексом приводит к увеличению трудовой производительности. Опираясь на данную информацию некоторые работодатели решили давать своим сотрудникам дополнительный выходной. Эксперты рассказали и том факте, что 75 % женщин, во время введения пениса во влагалище, не получают оргазм. Ученные подчеркнули: самостоятельная стимуляция считается нормальным занятием. Исследования также показали, что на половые органы человека приходится меньше десяти процентов всех эрогенных зон.