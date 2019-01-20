Дмитрий Маликов надеется, что успеет вырастить маленького сына

Сын Дмитрия Маликова появился на свет в прошлом году, за несколько дней до дня рождения самого певца. Уже вскоре, 29 января, артист отметит свое 49-летие. В рамках участия в программе “Привет, Андрей” исполнитель не стал скрывать, что переживает из-за воспитания наследника Марка, надеясь, что ему хватит сил сделать это достойно. Артист заявил, что первым сказанным сыном словом было “папа”. Воспитывать ребенка отцу помогает дочь Стефания, с любовью ухаживая за младшим братом. Сам Маликов уверен, что в будущем наследница окажется прекрасной мамой.Сама Стефания Маликова тоже присутствовала в студии, заявив, что считает брата милым. Она часто выходит с родственником на прогулки и во всем ему помогает. В личной жизни наследницы Маликова недавно случились перемены, когда она рассталась со своим молодым человеком.